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    Збірна України натуралізує американського захисника

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    Кейсі Шеферд&nbsp; - Збірна України натуралізує американського захисника
    Кейсі Шеферд 
    ФІБА

    Легіонер «Київ-Баскета» Кейсі Шеферд отримає український паспорт

    Федерація баскетболу України готує документи для натуралізації американського захисника «Київ-Баскета» Кейсі Шеферда. Про це в інтерв’ю Радіо НВ повідомив очільник ФБУ Михайло Бродський.

    «Що стосується натуралізованого гравця, то вибір тут має лише одна людина – головний тренер. Поки Айнарс Багатскіс зупинився на кандидатурі Кейсі Шеферда, який погодився ще на рік укласти угоду з «Київ-Баскетом» та національною збірною. Є й інші кандидати. Мейсі, Петерсон. Мені більше подобається Мейсі, але Багатскіс каже, що Шеферд кращий. То ж готуємо документи», - зазначив Бродський.

    Латвійський фахівець Айнарс Багатскіс наразі очолює «Київ-Баскет» та чоловічу національну збірну України.

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    Наша команда за місяць стартує в кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. 20 лютого українці зіграють на виїзді проти Австрії, а 23 лютого в Запоріжжі зійдуться з Угорщиною. Також у нашій відбірковій групі виступає Словенія.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол БК Київ-Баскет Михайло Бродський Федерація баскетболу України
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