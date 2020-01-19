Збірна України натуралізує американського захисника



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Кейсі Шеферд ФІБА

Легіонер «Київ-Баскета» Кейсі Шеферд отримає український паспорт

Федерація баскетболу України готує документи для натуралізації американського захисника «Київ-Баскета» Кейсі Шеферда. Про це в інтерв’ю Радіо НВ повідомив очільник ФБУ Михайло Бродський.

«Що стосується натуралізованого гравця, то вибір тут має лише одна людина – головний тренер. Поки Айнарс Багатскіс зупинився на кандидатурі Кейсі Шеферда, який погодився ще на рік укласти угоду з «Київ-Баскетом» та національною збірною. Є й інші кандидати. Мейсі, Петерсон. Мені більше подобається Мейсі, але Багатскіс каже, що Шеферд кращий. То ж готуємо документи», - зазначив Бродський.

Латвійський фахівець Айнарс Багатскіс наразі очолює «Київ-Баскет» та чоловічу національну збірну України.

Наша команда за місяць стартує в кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. 20 лютого українці зіграють на виїзді проти Австрії, а 23 лютого в Запоріжжі зійдуться з Угорщиною. Також у нашій відбірковій групі виступає Словенія.