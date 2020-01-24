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    Помер відомий бізнесмен, експрезидент українського футбольного клубу

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    Хасан Хасаєв - легендарна для в одеському бізнесі й овідіопольському футболі особистість - Помер відомий бізнесмен, експрезидент українського футбольного клубу
    Хасан Хасаєв - легендарна для в одеському бізнесі й овідіопольському футболі особистість
    Україна кримінальна

    Хасанові Хасаєву було 60 років

    24 січня не стало 60-річного президента футбольного клубу «Дністер» з Овідіополя Хасана Хасаєва.  Причиною смерті став розрив тромбу.

    Хасан Хасаєв народився 9 березня 1959 року в Хасав’юрті (Дагестан, РФ). У футбол грав на любительському рівні, виступаючи в юні роки за любительську команду «Асакай».

    В Україну Хасаєв перебрався на навчання: в 1983 році він закінчив Одеський технікум торгівлі, в 1989-му – Одеський інститут народного господарства. Також навчався в Донецькому технікумі фізичної культури.

    З приїздом в Україну Хасаєв займався різного роду підприємницькою діяльністю, а в буремні 90-ті, у 1996-му сягнув перших вершин – став директором ринку «Чорноморський», котрий до 2007 року фінансував футбольний клуб «Дністер».   

    На благо овідіопольського колективу пан Хасаєв почав працювати ще з 1997-го, коли його керівником був глава Овідіопольської райдержадміністрації Віктор Дуков. Коли Дуков у 2000-му помер, Хасаєв продовжив фінансувати ФК самостійно.

    За президентства Хасана Гаруновича клуб з Одещини доріс від рівня аматорського колективу до першої ліги України. Коли це сталося, у липні 2007 року Хасаєв відійшов від фінансування клубу, довіривши його іншим людям.

    При цьому після відставки Хасан продовжив активну діяльність у статусі футбольного функціонера. У 2008 році він був обраний президентом федерації футболу Овідіопольського району.

    З 2015 року був головою Таїрівської селищної ради. Проте в цей час у Хасаєва з’явилися проблеми з законом. Врешту і липні 2018 року Верховний суд остаточно визнав, що Хасан незаконно отримав громадянство України в 1996 році. Після того від керівництва селищної ради був відсторонений син померлого, Тимур Хасаєв.

     Читайте також: Пішов з життя колишній керівник львівських «Карпат» і луцької «Волині»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Одеса смерть ФК «Дністер» (Овідіополь)
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