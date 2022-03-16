Захисник збірної Польщі придбав машину швидкої допомоги для українських дітей

Каміль Глік допоможе тяжкохворим дітям виїхати з України до Польщі

Польський футболіст, захисник збірної Польщі та італійського клубу «Беневенто» Каміль Глік придбав автомобіль швидкої допомоги для українських дітей, щоб допомогти їм швидше добиратися до Польщі, – повідомляє Sport.ua.

Після закінчення війни цей автомобіль швидкої допомоги передадуть одній із українських лікарень. До речі, польський футболіст поселив біженців із України у трьох своїх квартирах.

Нагадаємо, що благодійний фонд УЄФА виділив 1 млн євро в якості допомоги українським дітям, які постраждали через вторгнення російських агресорів в Україну.

Знаменитий англійський футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія, екс-солістка гурту Spice Girls, спільно з ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу дітям України, які постраждали від війни з Росією. Подружжя Бекхем вже зробила перший внесок, який склав 1 млн фунтів стерлінгів.

Легендарний захисник київського «Динамо» та збірної України Владислав Ващук у момент початку війни опинився з дітьми у Гостомелі, звідки вибрався лише 11 березня, i розповів про те, як пережив важкі дні у гарячій точці.