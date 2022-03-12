УЄФА виділила 1 млн євро допомоги українським дітям

Футбольною асоціацією Молдови додатково надані 100 тыс. євро

Благодійний фонд УЄФА виділив 1 млн євро в якості допомоги українським дітям, які постраждали через вторгнення Росії в Україну, – повідомляє Sport.ua.

Члени опікунської ради Дитячого фонду УЄФА та його голова Александер Чеферін ухвалили рішення про виділення коштів на допомогу дітям, які саме зараз перебувають в Україні, та дітям-біженцям у сусідніх країнах. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування ініціатив асоціацій-членів УЄФА та благодійних організацій, спрямованих на захист прав дітей.

Крім того, Дитячий фонд УЄФА виділив 100 тыс. євро для надання невідкладної допомоги українським дітям та біженцям у Молдові. Ці гроші буде надано Футбольній асоціації Молдови, яка вже співпрацює з місцевими гуманітарними організаціями для надання допомоги українським дітям-біженцям, що прибувають до країни.

Нагадаємо, що Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик крім того, що захищає Україну у війні проти російських агресорів у територіальною обороні, створив лінію одягу «Руки геть від України!». Весь прибуток піде на благодійні цілі.

На благодійному аукціоні на підтримку армії за футболку Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» з автографом виграла ставка у 40 тис. грн. Але переможець вирішив віддати майже вдвічі більше – 75 тис. грн. На ці гроші буде придбано два тепловізори для українських військових.