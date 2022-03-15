Будинок футболу надано під потреби медицини та військового шпиталю

Українська асоціація футболу робить все можливе для перемоги України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, який функціонал представляє Будинок футболу у воєнний час, – повідомляє Sport.ua.

«Я думаю, що нікому не секрет, що у нас добрі взаємини з військовим шпиталем. І коли почалися бойові дії, ми надали Будинок футболу під потреби гуманітарних питань, медицини та, звичайно ж, військового шпиталю.

Ми знаємо, що сьогодні потрібно надати все, що потрібно для нашої перемоги. До нас сьогодні йдуть вантажі з медичними препаратами, від наших партнерів. Будинок футболу сьогодні знаходиться на передовій: допомагає військовим, київським лікарням, щоб у такий час бути максимально ефективними для перемоги Україні», – сказав Павелко.

Нагадаємо, що благодійний фонд УЄФА виділив 1 млн євро в якості допомоги українським дітям, які постраждали через вторгнення російських агресорів в Україну.

Капітан збірної України i ФК «Шахтар» Андрій Пятов звинуватив рашистів у геноциді. «Найстрашніше – діти гинуть, наші діти! Важливо, що ми всьому світові показуємо, що це справді просто геноцид», – сказав Пятов.