У Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика»

Колишній футболіст Леонід Боярінцев не виходить на зв'язок вже два тижні

Протягом трьох тижнів війни з російською агресією Маріуполь перебуває під масивним обстрілом з боку окупантів. У місті багато загиблих та зниклих безвісти. Серед другої категорії виявився 39-річний екс-футболіст Леонід Боярінцев. Він разом із дружиною Ганною не виходив на зв'язок ще з 2 березня, – повідомляє Sport.ua.

Боярінцев є уродженцем міста Іловайськ Донецької області. З 2000 по 2017 роки виступав за алчевську «Сталь», «Маріуполь» та охтирський «Нафтовик», в якому провів дев'ять років і був капітаном команди.

Нагадаємо, що легендарний захисник київського «Динамо» та збірної України Владислав Ващук у момент початку війни опинився у Гостомелі, звідки вибрався лише 11 березня, i розповів про те, як пережив важкі дні у гарячій точці.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс висловив свою думку щодо російської агресії. «Російська Федерація здійснила безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, наших військових та інфраструктури. Наш клуб надає постійну фінансову допомогу для придбання медикаментів, проведення операцій як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям», – сказав Суркіс.