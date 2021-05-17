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    Завершився регулярний чемпіонат НБА. Українець Лень зіграє в плей-ін

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    Олексій Лень з&nbsp;&laquo;Вашингтоном&raquo; до наступного етапу - Завершився регулярний чемпіонат НБА. Українець Лень зіграє в плей-ін
    Олексій Лень з «Вашингтоном» до наступного етапу
    Фото з відкритих джерел

    «Вашингтон» центрового зайняв прохідне восьме місце у Східній конференції

    В останньому матчі регулярного чемпіонату НБА «Вашингтон Візардс» Олексія Леня здолав «Шарлот» – 115:110, піднявся на дві позиції і фінішував на восьмому місці у Східній конференції. Таким чином, стали відомі всі пари плей-оф за винятком тих, які визначаться за підсумками турніру плей-ін (18-21 травня).

    «Бруклін Нетс» (2) в плей-оф зіграють з переможцем пари «Бостон» – «Вашингтон». «Філадельфія» (1) дізнається суперника по постсезону, коли найкращий в парі «Індіана» – «Шарлотт» визначить переможця з тим, хто програв в парі «Селтікс» – «Візардс».

    Плей-офф стартує 22 травня.

    Західна конференція

    «Юта» (1-й посів) – «Мемфіс»/«Сан-Антоніо»/«Лейкерс»/«Голден Стейт» (8-й посів)

    «Кліпперс» (4) – «Даллас» (5)

    «Денвер» (3) – «Портленд» (6)

    «Фінікс» (2) – «Лейкерс»/«Голден Стейт» (7)

    Східна конференція

    «Філадельфія» (1) – «Індіана»/«Шарлот»/«Бостон»/«Вашингтон» (8)

    «Нью-Йорк» (4) – «Атланта» (5)

    «Мілуокі» (3) – «Майамі» (6)

    «Бруклін» (2) – «Бостон»/«Вашингтон» (7)

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    Теги: НБА Олексій Лень «Вашингтон Візардз»
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