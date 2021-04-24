Лень проти Михайлюка: українці з’ясували стосунки в НБА

«Вашингтон» переміг «Оклахому», наші баскетболісти набрали по шість очок

«Вашингтон Візардс» Олексія Леня та «Оклахома Сіті Тандер» Святослава Михайлюка вдруге за чотири дні зустрілися в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації. Центровий Лень вийшов у стартовій п'ятірці «Вашингтона», відіграв 14 хвилин, набрав шість очок і виконав два підбирання.

Захисник Святослав Михайлюк почав гру в запасі, але провів на майданчику 23 хвилини, набравши ті ж шість очок з двома підбираннями та двома результативними передачами.

Матч завершився перемогою «Вашингтона» з рахунком 129:109. «Оклахома» зазнала 13-ї поразки поспіль.

Цей успіх став для «Вашингтона» сьомим поспіль і він увійшов до зони плей-оф. Він випереджає «Чикаго» і «Торонто» на одну перемогу (26 проти 25) в 59 матчах.