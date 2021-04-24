  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Лень проти Михайлюка: українці з’ясували стосунки в НБА

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олексій Лень добре вписався у гру&nbsp;&laquo;Вашингтон Візардс&raquo; - Лень проти Михайлюка: українці з’ясували стосунки в НБА
    Олексій Лень добре вписався у гру «Вашингтон Візардс»
    Фото з відкритих джерел

    «Вашингтон» переміг «Оклахому», наші баскетболісти набрали по шість очок

    «Вашингтон Візардс» Олексія Леня та «Оклахома Сіті Тандер» Святослава Михайлюка вдруге за чотири дні зустрілися в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації. Центровий Лень вийшов у стартовій п'ятірці «Вашингтона», відіграв 14 хвилин, набрав шість очок і виконав два підбирання.

    Захисник Святослав Михайлюк почав гру в запасі, але провів на майданчику 23 хвилини, набравши ті ж шість очок з двома підбираннями та двома результативними передачами.

    Матч завершився перемогою «Вашингтона» з рахунком 129:109. «Оклахома» зазнала 13-ї поразки поспіль.

    Цей успіх став для «Вашингтона» сьомим поспіль і він увійшов до зони плей-оф. Він випереджає «Чикаго» і «Торонто» на одну перемогу (26 проти 25) в 59 матчах.

    Читайте також:

    Теги: НБА Олексій Лень Святослав Михайлюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies