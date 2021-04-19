Помер син легендарного баскетболіста Скотті Піппена

Найстаршій дитині шестиразового переможця НБА було 33 роки

Шестиразовий чемпіон НБА, легендарний Скотті Піппен розповів про смерть свого найстаршого сина. Йому було 33 роки, причина того, що сталося невідома.

«Моє серце розбите. Вчора я попрощався зі своїм первістком Антроном. Ми удвох ділили любов до баскетболу, незліченну кількість разів говорили про цю гру. Антрон страждав від хронічної астми, і якби у нього її не було, я щиро вірю, що він потрапив би в НБА.

Антрон залишався позитивним і старанно працював, і я дуже пишаюся тим, якою людиною він став. Будь ласка, підтримайте його маму, Карен, всю його сім'ю і друзів. Це добре серце і прекрасна душа пішли занадто рано. Я люблю тебе, синку. Спи спокійно, поки ми не зустрінемося знову», – написав Піппен на своїй сторінці в «Інстаграмі».

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Піппен двічі був у шлюбі. Перший раз із Карен Макколлум, яка й народила Антрона. Ніні одружений з Ларсом Юнань, з якою має четверо дітей: Софію, Джастіна, Престона і Скотті.