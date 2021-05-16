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    У Білорусі відібрали етап Кубку світу з біатлону

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    Раубічі приймали етап Кубку світу з 2018 року - У Білорусі відібрали етап Кубку світу з біатлону
    Раубічі приймали етап Кубку світу з 2018 року
    Фото з відкритих джерел

    В Раубічах стріляючі лижники мали бігти з 3 по 6 березня наступного року

    Поточна ситуація в Білорусі, де за погляди переслідують спортсменів, змусила Міжнародний союз біатлоністів (IBU) позбавити цю країну етапу Кубка світу в сезоні-2021/22. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

    «Рішення про перенесення було прийнято Виконавчим комітетом через поточну ситуацію в Білорусії з метою забезпечення впевненості в плануванні для організаційних комітетів, національних федерацій і команд», – йдеться в тексті заяви IBU.

    Етап в Раубічах в календарі сезону-2021/22 замінить Контіолахті (Фінляндія). Він пройде з 3 по 6 березня 2022 року. Спочатку Фінляндія мала відкрити сезон 26 листопада. Тепер перший етап сезону перенесено в Естерсунд (Швеція), він пройде з 26 по 28 листопада. Також Естерсунд прийме другий етап сезону-2021/22.

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    Теги: біатлон Кубок світу
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