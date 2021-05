У Білорусі відібрали етап Кубку світу з біатлону

Поточна ситуація в Білорусі, де за погляди переслідують спортсменів, змусила Міжнародний союз біатлоністів (IBU) позбавити цю країну етапу Кубка світу в сезоні-2021/22. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

«Рішення про перенесення було прийнято Виконавчим комітетом через поточну ситуацію в Білорусії з метою забезпечення впевненості в плануванні для організаційних комітетів, національних федерацій і команд», – йдеться в тексті заяви IBU.

The IBU Executive Board today agreed on the updated calendar for the 2021/2022 season.



World Cup Stage 8 in Minsk-Raubichi, Belarus (3-6 March 2022) has been reallocated to Kontiolahti, Finland.



Full press release: https://t.co/sJLnWBN3bf



: Manzoni/IBU #biathlon pic.twitter.com/96suuVmmJY