Збірна Грузії зіграла внічию проти Чехії на Євро-2024

Збірна Чехії грає проти Грузії у матчі другого туру Євро-2024 з футболу

Команди обмінялися голами, набравши свої перші залікові бали на турнірі

Збірні Грузії та Чехії не визначили переможця в матчі другого туру Євро-2024 з футболу. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Збірна Грузії з футболу – єдиний дебютант серед збірних на чемпіонаті Європи-2024. На старті турніру команда відзначилась дебютним голом, але зрештою поступилась Туреччині (1:3). Збірна Чехії також програла свій перший матч на Євро-2024: зазнала поразки від Португалії (1:2).

Як минув матч Грузія – Чехія?

У першому таймі вже на 23-й хвилині здобувати перевагу могли чехи: нападник Адам Гложек пробивав з близької відстані, але голкіпер відбив м'яч. Втім футболіст зіграв на добиванні, забивши гол. Однак після перегляду VAR арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд.

А вже у компенсований час нагоду забити отримали грузини: через гру рукою у штрафному майданчику суддя призначив пенальті у ворота Чехії. Форвард Жорж Мікаутадзе реалізував пенальті, надіславши м'яч під праву штангу.

На 59-й хвилині поєдинку Чехія нівелювала перевагу: у повітряній боротьбі після кутового Ондржей Лінгр зачепив м'яч, який відскочив на ліву стійку. Патрік Шик зіграв на добиванні та корпусом спрямував його у ворота.

На останніх хвилинах матчу після активних атакувальних дій Чехії Грузія пішла в контратаку. Три грузинських футболісти вийшли на одного захисника Чехії, однак не змогли реалізувати перевагу: Саба Лобжанідзе ударив з правого флангу штрафного майданчика, але м'яч полетів вище воріт.

Фінальний свисток зафіксував нічийний рахунок 1:1.

Євро-2024. Другий тур

Грузія – Чехія 1:1

Голи: Мікаутадзе, 45+4 – Шик, 59

Група F. Турнірна таблиця

Туреччина – 3 очки (1 матч), 3:1 (різниця м'ячів);

Португалія – 3 очки (1), 2:1;

Чехія – 1 очко (2), 2:3;

Грузія – 1 очко (2), 2:4;

Розклад матчів групи F

Субота, 22 червня, 19:00. Туреччина – Португалія (Дортмунд).

Середа, 26 червня, 22:00. Грузія – Португалія (Гельзенкірхен).

Середа, 26 червня, 22:00. Чехія – Туреччина (Гамбург).

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