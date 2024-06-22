Збірна Грузії зіграла внічию проти Чехії на Євро-2024
Команди обмінялися голами, набравши свої перші залікові бали на турнірі
Збірні Грузії та Чехії не визначили переможця в матчі другого туру Євро-2024 з футболу. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Збірна Грузії з футболу – єдиний дебютант серед збірних на чемпіонаті Європи-2024. На старті турніру команда відзначилась дебютним голом, але зрештою поступилась Туреччині (1:3). Збірна Чехії також програла свій перший матч на Євро-2024: зазнала поразки від Португалії (1:2).
Як минув матч Грузія – Чехія?
У першому таймі вже на 23-й хвилині здобувати перевагу могли чехи: нападник Адам Гложек пробивав з близької відстані, але голкіпер відбив м'яч. Втім футболіст зіграв на добиванні, забивши гол. Однак після перегляду VAR арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд.
А вже у компенсований час нагоду забити отримали грузини: через гру рукою у штрафному майданчику суддя призначив пенальті у ворота Чехії. Форвард Жорж Мікаутадзе реалізував пенальті, надіславши м'яч під праву штангу.
На 59-й хвилині поєдинку Чехія нівелювала перевагу: у повітряній боротьбі після кутового Ондржей Лінгр зачепив м'яч, який відскочив на ліву стійку. Патрік Шик зіграв на добиванні та корпусом спрямував його у ворота.
На останніх хвилинах матчу після активних атакувальних дій Чехії Грузія пішла в контратаку. Три грузинських футболісти вийшли на одного захисника Чехії, однак не змогли реалізувати перевагу: Саба Лобжанідзе ударив з правого флангу штрафного майданчика, але м'яч полетів вище воріт.
Фінальний свисток зафіксував нічийний рахунок 1:1.
Євро-2024. Другий тур
Грузія – Чехія 1:1
Голи: Мікаутадзе, 45+4 – Шик, 59
Група F. Турнірна таблиця
- Туреччина – 3 очки (1 матч), 3:1 (різниця м'ячів);
- Португалія – 3 очки (1), 2:1;
- Чехія – 1 очко (2), 2:3;
- Грузія – 1 очко (2), 2:4;
Розклад матчів групи F
- Субота, 22 червня, 19:00. Туреччина – Португалія (Дортмунд).
- Середа, 26 червня, 22:00. Грузія – Португалія (Гельзенкірхен).
- Середа, 26 червня, 22:00. Чехія – Туреччина (Гамбург).
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