Артем Довбик дав прогноз на гру проти Словаччини

Український форвард з повагою ставиться до майбутнього суперника

Форвард української національної команди Артем Довбик висловився про збірну Словаччини, з якою вже завтра буде грати наша збірна з футболу.

«Ми трохи подивилися другий тайм матчу проти Бельгії. Це дуже збалансована команда, яка добре грає у захисті, як і Румунія. У них дуже хороші два центральні захисники – я як нападник особливо на це дивився.

Вони дуже добре відіграли проти одного з найкращих форвардів турніру – Ромелу Лукаку. Півзахисники виконують дуже великий обсяг чорнової роботи у центрі поля. Тому це дуже складний суперник, і я вважаю, що з ними буде важче, ніж із румунами», – заявив Артем.

Нагадаємо, матч Україна – Словаччина розпонеться 21 червня о 16:00.

Нагадаємо, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро.

Нагадаємо, що саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.