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Гравець матчу Микола Шапаренко прокоментував вольову перемогу над Словаччиною

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гравець матчу Микола Шапаренко прокоментував вольову перемогу над Словаччиною
За словами Шапаренка (у жовтій футболці на передньому плані), сьогодні усі 11 футболістів збірної були «гравцями матчу»
фото: Martin Meissner, АР

Микола Шапаренко подякував захисникам України, зазначивши, що ця перемога – для них і для вболівальників

Поразка з румунами була не нашим днем. А сьогодні – наш. Так прокоментував першу перемогу на Євро-2024 півзахисник збірної України з футболу Микола Шапаренко, який був визнаний топгравцем поєдинку.  

За словами Шапаренка,  сьогодні усі 11 футболістів збірної були «гравцями матчу». 

«Мені дуже приємно отримати «гравця матчу». Дуже приємно, як грала команда, вона вся «гравець матчу», на поле вийшли 11 гладіаторів. В перерві тренер сказав як потрібно пресингувати суперника, був спокій. Ми знали як треба було грати», – сказав Микола Шапаренко під час прямої транстояції матчу на Mеgogo. 

Шапаренко подякував захисникам України, зазначивши, що ця перемога – для них і для інших вболівальників.

«Поразка з румунами була не нашим днем. А сьогодні – наш», – додав півзахисник української збірної.

Нагадаємо, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

До слова, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тис. євро. Саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер Микола Шапаренко перемога

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