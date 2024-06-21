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Євро-2024: Австрія впевнено обіграла Польщу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Євро-2024: Австрія впевнено обіграла Польщу
Із перших хвилин австрійці заволоділи ініціативою
фото: uefa.com

Зустріч групи D, яка відбулася в Берліні, завершилася з рахунком 3:1 на користь австрійців

Збірна Австрії з футболу впевнено обіграла команду Польщі у матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи 2024 року. Про це стало відомо із результат поєдинку.

Зустріч групи D, яка відбулася в Берліні, завершилася з рахунком 3:1 на користь австрійців. 

У складі переможців відзначилися Гернот Траунер (9-а хв), Крістоф Баумгартнер (66 хв) та Марко Арнаутович (78, з пенальті). У команди, що програла, м'яч забив Кшиштоф Пентек (30).

Таким чином збірна Австрії набрала три очки та продовжує боротьбу за путівку в плей-офф. Тим часом збірна Польщі з нулем пунктів залишається з примарними шансами перед фінальним туром проти Франції.

Нагадаємо, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Раніше 17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Раніше форвард української національної команди Артем Довбик висловився про збірну Словаччини.

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Теги: навколофутбол Австрія Польща

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