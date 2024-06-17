Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Старт Євро-2024 з футболу: Збірна України програла Румунії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Старт Євро-2024 з футболу: Збірна України програла Румунії
Гол Ніколає Станчу в матчі Румунія-Україна
фото: Reuters

Збірна України поступилася Румунії в першому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу – 0:3 

Сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині.

Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

М'ячі у ворота Андрія Луніна забили Ніколае Станчу (на 29-й хвилині), Резван Марін ( на 53-й хвилині) та Деніс Дрегуш ( на 57-й хвилині).

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував розгромну поразку нашої збірної у матчі проти Румунії в рамках першого туру на Євро-2024, зазначивши, що результат для всіх був неочікуваний. Він наголосив, що збірна буде серйозніше та ретельніше готуватися до наступної гри. Про це Ребров розповів у коментарі Суспільне Спорт.

«Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної", – сказав Ребров про результат матчу з Румунією.

Також Ребров розповів за рахунок чого Румунія здобула перемогу. За його словами, у перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру, однак допустилися помилок.

«Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти», – зазначив головний Ребров.

Він наголосив, що потрібно ретельно аналізувати цей матч, показати гравцям та готуватися до наступного поєдинку.  «Я завжди кажу: гравці дуже вдячні тим, хто захищає нашу країну. Перед грою казав фуболістам, що ми граємо для них, що маємо показати дух українців. На жаль, такий результат. Впевнений, що на наступну гру буде інший настрій», – резюмував тренер.

До першого туру збірна України підходила після трьох товариських матчів, у котрих підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною (0:0), поступилися Польщі (1:3) та розгромили Молдову (4:0).

Наступний поєдинок збірна України проведе 21 червня проти збірної Словаччини.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні минулого року Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Нагадаємо, на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.

Читайте також: Календар Євро-2024. Час та місце проведення усіх футбольних матчів 
Теги: навколофутбол Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України у Румунії: База для тренувань українських пілотів на F-16 вже практично готова
Посол України у Румунії: База для тренувань українських пілотів на F-16 вже практично готова Інтерв'ю
24 травня, 17:30
Лідери України та Румунії домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки
Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Румунії
21 травня, 14:17
Надання Румунією системи Patriot не має послабити її протиповітряну оборону
Румунія може передати Україні систему Patriot, але за однієї умови
22 травня, 20:29
Перед жеребкуванням Україна мала обмеження серед суперників
Збірна України з футзалу отримала суперників у кваліфікації на чоловіче Євро-2026
30 травня, 14:31
У 2021 році 30-річний футболіст перейшов у самарський клуб «Крылья Советов»
Ексфутболіст збірної України отримав російський паспорт
4 червня, 09:56
Збірна України 17 червня зіграє перший матч на чемпіонаті Європи проти Румунії
Збірна України з футболу розгромила Молдову в товариському матчі
11 червня, 21:21
На території Румунії створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16
Тренування українських пілотів у Румунії. Посол повідомив добрі новини
27 травня, 13:07
До Чехії українці так само їхали на роботу задовго до повномасштабного вторгнення
Робота за кордоном. Експертка розповіла, які країни найкомфортніші для українців
31 травня, 07:20
Поліцейські повідомили, що автомобілі, які потрапили в аварію, рухалися в одному напрямку, у бік муніципалітету Констанца
У Румунії автобус з 57 українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, серед них діти
Сьогодні, 11:33

Новини

Україна спростувала фейк про румунських вболівальників, які нібито скандували «Путін»
Україна спростувала фейк про румунських вболівальників, які нібито скандували «Путін»
Megogo назвало причину зникнення трансляції матчу Україна – Румунія
Megogo назвало причину зникнення трансляції матчу Україна – Румунія
Старт Євро-2024 з футболу: Збірна України програла Румунії
Старт Євро-2024 з футболу: Збірна України програла Румунії
Євро-2024. Збірна України оголосила стартовий склад на гру проти Румунії
Євро-2024. Збірна України оголосила стартовий склад на гру проти Румунії
Євро-2024. Букмекери оцінили шанси України у грі з Румунією
Євро-2024. Букмекери оцінили шанси України у грі з Румунією
На грі Євро-2024 знову з'явився прапор Росії
На грі Євро-2024 знову з'явився прапор Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом
22K
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
16K
«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
9967
Індія пояснила, чому не підтримала спільне комюніке Глобального саміту миру
6145
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6074
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Сьогодні, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua