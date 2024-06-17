Старт Євро-2024 з футболу: Збірна України програла Румунії

Збірна України поступилася Румунії в першому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу – 0:3

Сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині.

Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

М'ячі у ворота Андрія Луніна забили Ніколае Станчу (на 29-й хвилині), Резван Марін ( на 53-й хвилині) та Деніс Дрегуш ( на 57-й хвилині).

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував розгромну поразку нашої збірної у матчі проти Румунії в рамках першого туру на Євро-2024, зазначивши, що результат для всіх був неочікуваний. Він наголосив, що збірна буде серйозніше та ретельніше готуватися до наступної гри. Про це Ребров розповів у коментарі Суспільне Спорт.

«Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної", – сказав Ребров про результат матчу з Румунією.

Також Ребров розповів за рахунок чого Румунія здобула перемогу. За його словами, у перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру, однак допустилися помилок.

«Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти», – зазначив головний Ребров.

Він наголосив, що потрібно ретельно аналізувати цей матч, показати гравцям та готуватися до наступного поєдинку. «Я завжди кажу: гравці дуже вдячні тим, хто захищає нашу країну. Перед грою казав фуболістам, що ми граємо для них, що маємо показати дух українців. На жаль, такий результат. Впевнений, що на наступну гру буде інший настрій», – резюмував тренер.

До першого туру збірна України підходила після трьох товариських матчів, у котрих підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною (0:0), поступилися Польщі (1:3) та розгромили Молдову (4:0).

Наступний поєдинок збірна України проведе 21 червня проти збірної Словаччини.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні минулого року Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.