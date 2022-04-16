Збірна Швеції з футболу відмовилася грати з Росією на жіночому Євро-2022

УЄФА вирішила дискваліфікувати Росію з учасників турніру, але рішення ще не є остаточним

Збірна Швеції відмовилася грати із Росією на жіночому Євро-2022.

Євро-2022 серед жінок пройде з 6 до 31 липня 2022 року в Англії. Збірна Росії мала виступити у групі С разом із Нідерландами, Швецією та Швейцарією.

УЄФА вирішила виключити Росію з учасників турніру. Це рішення було оскаржено, його наразі розглядає Спортивний арбітражний суд (CAS).

Тому рішення про дискваліфікацію жіночої збірної РФ ще не є остаточним.

«З огляду на нинішню ситуацію ми не зіграємо з Росією на Євро-2022. Очевидно, що тимчасове рішення залишиться чинним, але УЄФА не може вибрати нову країну-учасницю турніру, поки CAS остаточно не вирішить це питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться якнайшвидше», – заявив Карл-Ерік Нільссон, голова Шведської футбольної асоціації та віце-президент УЄФА.

Варто зазначити, що чоловіча збірна Швеції разом з Польщею та Чехією відмовилася грати проти Росії у стикових матчах Чемпіонату світу. Стиковий матч Росії із Польщею було скасовано.

Нагадаємо, третина іноземних футболістів уже втекла з підсанкційної Росії.