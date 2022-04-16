Луганщина: окупанти зірвали евакуацію з Лисичанська

Місцеві жителі вирішили залишитися під час обстрілу в підвалах

Рашисти вкторе зірвали евакуацію з Лисичанська Луганської області. Із Сєвєродонецька врятовано 42 особи, загалом понад 70. Про це повідомив голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.

«Під час «режиму тиші» російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину.

Втім, убезпечили ще 42 сєвєродончан, 11 рубіжан, 14 кремінян. Шестеро людей виїхали з Попасної. До речі, у новому місці збору по вул. Щербакова, 1-а, організоване сховище на час обстрілів та харчування», – зазначив Гайдай.

Раніше голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав місцевих мешканців якнайшвидше евакуюватися. Він повідомив, що російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються режиму тиші за всіма напрямками в регіоні.

До слова, минулої доби російські війська 24 рази обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганщини. Внаслідок обстрілів дві особи загинули, ще двох поранено.