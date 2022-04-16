  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Гудков
рус
    Думки вголос

    Путін спробує забрати Росію з собою в труну

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Путін&nbsp;&ndash;&nbsp;палкий телеглядач - Путін спробує забрати Росію з собою в труну
    Володимир Путін – палкий телеглядач

    Дорогі російські еліти, вам куди більше хочеться: на дачу чи щоб вам відірвали голову?

    Мовою оригіналу

    «Надо всем осознать, что впереди мобилизация и глобальная война на выживание, на уничтожение всех наших врагов.

    Наша национальная идеология – война».

    Простите, Прилепин доходит до меня, как до жирафа. Но доходит.

    А вот Владимир Владимирович не я. Он преданный телезритель. Каждый вечер. Сначала – приказ о бомбежке Киева, потом – телевизор. Или наоборот. Или одновременно.

    И там он все это слушает и смотрит.

    И, как мы теперь поняли, записывает.

    8 лет подряд сначала заказывал, потом записывал, а теперь сделал организационные выводы.

    Если раньше можно было призывать отнять у него телевизор, то теперь – страну.

    Хотя живым он ее вряд ли выпустит и постарается унести с собой в гроб.

    Так что тут вариантов уже не осталось. Или он нас в гроб, или мы его в Гаагу.

    Дорогие элиты, вам куда больше хочется? На дачу или чтобы вам оторвали голову?

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін спробує забрати Росію з собою в труну