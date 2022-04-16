Путін спробує забрати Росію з собою в труну
Дорогі російські еліти, вам куди більше хочеться: на дачу чи щоб вам відірвали голову?
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«Надо всем осознать, что впереди мобилизация и глобальная война на выживание, на уничтожение всех наших врагов.
Наша национальная идеология – война».
Простите, Прилепин доходит до меня, как до жирафа. Но доходит.
А вот Владимир Владимирович не я. Он преданный телезритель. Каждый вечер. Сначала – приказ о бомбежке Киева, потом – телевизор. Или наоборот. Или одновременно.
И там он все это слушает и смотрит.
И, как мы теперь поняли, записывает.
8 лет подряд сначала заказывал, потом записывал, а теперь сделал организационные выводы.
Если раньше можно было призывать отнять у него телевизор, то теперь – страну.
Хотя живым он ее вряд ли выпустит и постарается унести с собой в гроб.
Так что тут вариантов уже не осталось. Или он нас в гроб, или мы его в Гаагу.
Дорогие элиты, вам куда больше хочется? На дачу или чтобы вам оторвали голову?
Джерело: блог Дмитра Гудкова