Путін спробує забрати Росію з собою в труну

Дорогі російські еліти, вам куди більше хочеться: на дачу чи щоб вам відірвали голову?

Мовою оригіналу

«Надо всем осознать, что впереди мобилизация и глобальная война на выживание, на уничтожение всех наших врагов.

Наша национальная идеология – война».

Простите, Прилепин доходит до меня, как до жирафа. Но доходит.

А вот Владимир Владимирович не я. Он преданный телезритель. Каждый вечер. Сначала – приказ о бомбежке Киева, потом – телевизор. Или наоборот. Или одновременно.

И там он все это слушает и смотрит.

И, как мы теперь поняли, записывает.

8 лет подряд сначала заказывал, потом записывал, а теперь сделал организационные выводы.

Если раньше можно было призывать отнять у него телевизор, то теперь – страну.

Хотя живым он ее вряд ли выпустит и постарается унести с собой в гроб.

Так что тут вариантов уже не осталось. Или он нас в гроб, или мы его в Гаагу.

Дорогие элиты, вам куда больше хочется? На дачу или чтобы вам оторвали голову?

Джерело: блог Дмитра Гудкова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.