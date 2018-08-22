Збірна України хлопців віком до 14 років вирушила на чемпіонат Європи з баскетболу



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Збірна України U-14. Фото: ФБУ

Вже 23-го серпня наша команда зіграє два матчі

Збірна України гравців віком до 14 років прибула до Словенії.

Команда, яку очолює Дмитро Шаламов, вже 23-го серпня зіграє два матчі о 12:15 зі збірною Чорногорії, та о 21:15 - зі збірною Ізраїлю.

Також суперниками нашої команди будуть болгарські та італійські однолітки.

Груповий турнір завершиться 24-го серпня, а у суботу 25-го відбудуться матчі за розподіл місць.

Склад збірної України U14 на турнipi:

Роман Гаврищук, перший тренер А. Шнейдер,

Георгій Єфименко, перший тренер А. Сабутський,

Кирило Кириченко, перший тренер О. Карпеленя,

Ярослав Пилипенко, перший тренер І. Кислицин,

Володимир Полуяхтов, перший тренер Л. Полуяхтова

Олександр Поносов, перший тренер І. Кислицин,

Артем Романюк, перший тренер Д. Ладісов

Владислав Семерич, перший тренер І. Кравець

Роман Сугак, перший тренер О. Карпеленя,

Нікіта Тараненко, перший тренер В. Зайцев,

Марк Чорногрицький, перший тренер Т. Чорногрицька,

Влалислав Ятченко, перший тренер А. Деник.