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    Відбір на чемпіонат світу з футболу: Україна піднялася на другу сходинку у своїй групі

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    Казахстан відібрав очки в Боснії і Герцеговини - Відбір на чемпіонат світу з футболу: Україна піднялася на другу сходинку у своїй групі
    Казахстан відібрав очки в Боснії і Герцеговини
    Фото з відкритих джерел

    Франція взяла гору над Фінляндією, Казахстан зіграв внічию з Боснією і Герцеговиною

    Сьогодні, 8 вересня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти Чехії. А напередодні ігри відбірного турніру чемпіонату світу провели наші суперники по групі D. Результати вийшли на користь команди Олександра Петракова, яка за їхніми підсумками обійшла Фінляндію та піднялася на другу сходинку турнірної таблиці.

    Франція приймала фінів на своєму полі та перемогла – 2:0. По голу в кожному таймі забив Антуан Грізманн. Команда Дідьє Дешама практично забезпечила собі перше місце і путівку до фінальної частини. У двох матчах, що залишилися, французам, щоб напевно стати недосяжними, достатньо набрати три очка.

    Втратила шанс піднятися на другу сходинку турнірної таблиці Боснія і Герцеговина. У Зеніці вона приймала Казахстан і задовольнилася нічиєю – 2:2. Господарі поступалися, на 86-й хвилині вийшли вперед, але на п’ятій доданій хвилині, як і в матчі з Україною, казахи зрівняли рахунок.

    Збірній України залишилося зіграти у відбірному турнірі з Фінляндією (9 жовтня в гостях) та двічі з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня – дома, 16 листопада – на виїзді).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Відбір на чемпіонат світу з футболу: Україна піднялася на другу сходинку у своїй групі