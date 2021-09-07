Де дивитися матч футбольних збірних України та Чехії

Команда Олександра Петракова проведе товариську зустріч з учасником Євро-2020

У середу, 8 вересня, у Чехії збірна України проведе контрольний матч з місцевою національною командою. Гра розпочнеться о 21:45.

У матчі не зможе взяти участь низка футболістів збірної України. Після відбірних матчів чемпіонату світу проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1) в.о. головного тренера Олександр Петраков вирішив не брати до Чехії вісьмох гравців основного складу. Відтак у його розпорядженні залишилося 19 підопічних, серед яких лідери Олександр Зінченко, який відбув дискваліфікацію, Андрій Ярмоленко, якому бракує ігрової практики у «Вест Гемі», та нападник «Бенфіки» Роман Яремчук.

У прямій трансляції матч Чехія – Україна покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».

У нашій кваліфікаційній групі відбудуться два матчі. Франція зустрінеться з Фінляндією та Боснія і Герцеговина прийме Казахстан.

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