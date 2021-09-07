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    Неймару платять премії за ввічливе ставлення до вболівальників

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    Неймар отримує від паризького клубу гроші за ввічливість - Неймару платять премії за ввічливе ставлення до вболівальників
    Неймар отримує від паризького клубу гроші за ввічливість
    Фото з відкритих джерел

    Нападник «Парі Сен-Жермен» за хорошу поведінку отримує додаткові €6,5 млн на рік

    Іспанська газета Marca розповіла про деталі контракту Неймара з «Парі Сен-Жермен». Зокрема, був розкритий пункт, за яким бразилець має поводити себе ввічливо та доброзичливо, а також бути пунктуальним і відкритим для спілкування з уболівальниками. За це нападник отримує додаткові €6,5 млн на рік.

    Умови контракту також містять заборону на публічну критику рішень клубу й обов'язок вітати вболівальників до та після матчу. Крім того, Неймар має уникати негативних висловлювань на адресу співробітників «ПСЖ» і його фанатів.

    8 травня Неймар продовжив контракт з «ПСЖ» до 2025 року. Бразилець перейшов у паризький клуб з «Барселони» у 2017 році за рекордні €222 млн, які були прописані в його договорі як відступні.

    Раніше помер один з засновників «Парі Сен-Жермен» Жан-Поль Бельмондо.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Неймар
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    Неймару платять премії за ввічливе ставлення до вболівальників