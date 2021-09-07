Петраков розповів, чому відпустив зі збірної динамівців на прохання «Шахтаря»

Тренер національної команди пішов назустріч клубам перед Лігою чемпіонів

8 вересня збірна України з футболу проведе товариський матч проти Чехії. Останні матчі між цими суперниками завершилися перемогами нашої команди. В Лізі націй українці перемогли – 2:1 і 1:0. У Пльзені, де відбудеться гра, в.о. головного тренера українців Олександр Петраков не зможе розраховувати на вісьмох гравців, шість з яких представляють «Динамо» і «Шахтар». Наставник пояснив, чому прийняв таке рішення.

«Вони готуються до Ліги чемпіонів, це дуже серйозне змагання. До мене звернувся «Шахтар», щоб я відпустив трьох футболістів. Я сказав, що рішення буду приймати тільки після гри з Францією. Також я відпустив трьох динамівців, щоб не було ніяких розмов, – розповів Петраков на передматчевій пресконференції. – Я побачив, що хлопці втомилися. Це перше. А просто везти гравців, щоб вони були у складі ще три дні... Я хотів, щоби вони побули зі своїми сім'ями. По тому, що я побачив, – краще їх не чіпати зараз. Нехай відпочинуть. Були важкі дві гри, я зважив ще й на це».

У грі проти Чехії тренер зробить усі заміни, які передбачені регламентом.

«Я впевнений у хлопцях, у гравцях, які вийдуть на футбольне поле. Це офіційний контрольний поєдинок, в якому можна провести шість замін. Шанс зіграти буде майже в усіх. Якщо футболіст вийшов у складі національної збірної, зіграв, показав себе, то ми будемо на нього розраховувати. Провалив гру – інша справа. Ігровий час хлопці отримають.

Результат дуже важливий і для мене, і для хлопців. 9 жовтня в Гельсінкі ми будемо проводити вирішальну гру. Для цього потрібен позитивний результат в грі з Чехією, щоб хлопці з ним їхали на цей поєдинок», - сказав Петраков.

Гра в Чехії 8 вересня розпочнеться о 21:45.