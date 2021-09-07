Курйозний випадок. Стюард зірвав трансляцію матчу чемпіонату світу, закривши потилицею камеру (фото)

Працівник стадіону подумав, що телесигнал ведеться без дозволу

Початок матчу кваліфікації чемпіонату світу в африканській зоні між збірними Уганди та Малі був зірваний через прискіпливого охоронця. Стюард побачив телекамеру на центральній трибуні та подумав, що трансляція з неї ведеться незаконно. Не довго думаючи, він вирішив її заблокувати. Стюард простодушно став перед об’єктивом, який ловив уже не перипетії на полі, а його потилицю.

Камера відповідала за панорамне знімання, тож поруч навіть не було оператора, який міг би виправити становище.

Камера, як виявилося, була встановлена абсолютно законно, хоча й не на тому місці, де звик її бачити охоронець. Як повідомляє журналіст Лоренцо Дуарте, через цю камеру велася трансляція для сайту ФІФА.

Матч Уганда – Малі завершився внічию – 0:0.