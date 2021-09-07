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    Курйозний випадок. Стюард зірвав трансляцію матчу чемпіонату світу, закривши потилицею камеру (фото)

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    Таку картинку бачили телеглядачі під час матчу Уганда - Малі - Курйозний випадок. Стюард зірвав трансляцію матчу чемпіонату світу, закривши потилицею камеру (фото)
    Таку картинку бачили телеглядачі під час матчу Уганда - Малі
    Фото: скріншот

    Працівник стадіону подумав, що телесигнал ведеться без дозволу

    Початок матчу кваліфікації чемпіонату світу в африканській зоні між збірними Уганди та Малі був зірваний через прискіпливого охоронця. Стюард побачив телекамеру на центральній трибуні та подумав, що трансляція з неї ведеться незаконно. Не довго думаючи, він вирішив її заблокувати. Стюард простодушно став перед об’єктивом, який ловив уже не перипетії на полі, а його потилицю.

    Камера відповідала за панорамне знімання, тож поруч навіть не було оператора, який міг би виправити становище.

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    Камера, як виявилося, була встановлена абсолютно законно, хоча й не на тому місці, де звик її бачити охоронець. Як повідомляє журналіст Лоренцо Дуарте, через цю камеру велася трансляція для сайту ФІФА.

    Матч Уганда – Малі завершився внічию – 0:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Курйозний випадок. Стюард зірвав трансляцію матчу чемпіонату світу, закривши потилицею камеру (фото)