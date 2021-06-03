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    Збірна України потужно б’є Північну Ірландію в Дніпрі

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    Андрій Ярмоленко нарешті відновився після травми - Збірна України потужно б’є Північну Ірландію в Дніпрі
    Андрій Ярмоленко нарешті відновився після травми
    Фото з відкритих джерел

    Команда Андрія Шевченка веде перед в першому таймі товариського матчу

    Передостанній контрольний матч перед чемпіонатом Європи проводить збірна України. Суперник – команда Північної Ірландії, якій наша команда поступилася на Євро-2016. На відміну від тієї гри п’ятирічної давнини, бажання в українців хоч відбавляй. Перший тайм на Дніпро-Арені в Дніпрі команда провела на дуже високих швидкостях і справедливо виграє – 1:0. Єдиний гол на рахунку Александра Зубкова. Лівий півзахисник відгукнувся на передачу від Олександра Караваєва і головою вразив вільний кут.

    Збірна України виглядає дуже потужно. Перші 15 хвилин зустрічі гості середню лінію поля перетнули всього кілька разів. Моментів було вдосталь. Яремчук кілька разів не влучив з вигідної позиції, двічі з коронних позицій не реалізував Ярмоленко, Малиновський міг також забивати.

    Північноірландці ж завдали одного удару по воротах Бущана і ледве не зрівняли рахунок. Після розіграшу стандартного положення Браун бив головою, проте голкіпер «Динамо» встиг зреагувати на удар.

    Україна – Північна Ірландія – 1:0

    Гол: Зубков (10)

    Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Шапаренко, Сидорчук, Малиновський, Зубков, Яремчук, Ярмоленко.

    Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Фергюсон, Браун, Кеткарт, Баллард, Севелл, Макканн, Макнейр, Даллас, Макгінн, Мадженніс.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Збірна України потужно б’є Північну Ірландію в Дніпрі