  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Вест Гем» відправляє Ярмоленка в московський «Спартак»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко напевно й не знає, що придумали в його клубі - «Вест Гем» відправляє Ярмоленка в московський «Спартак»
    Андрій Ярмоленко напевно й не знає, що придумали в його клубі
    Фото з відкритих джерел

    Англійський клуб хоче включити українського футболіста в обмін на чеха Крала

    Чудернацьку пропозицію зробив лондонський «Вест Гем» московському «Спартаку». «Молотобійці» вирішили включити українця в угоду з обміном на чеського півзахисника Алекса Крала.

    Про це повідомляє сайт вболівальників Westhamfans. В «Спартаку» хочуть отримати за гравця 14 мільйонів фунтів стерлінгів (близько €16 млн). «Вест Гем» готовий запропонувати Ярмоленко і €8 млн.

    Андрій Ярмоленко відомий своєю громадянською позицією і до Москви, принаймні поки триває війна на Донбасі й окупований Крим, навряд чи поїде.

    Ярмоленко перейшов у «Вест Гем» з дортмундської «Боруссії» в 2018 році за €20 млн. У минулому сезоні 31-річний футболіст провів за «молотобійців» 21 матч, забив 3 голи і зробив 4 результативні передачі.

    Наразі Ярмоленко готується з національною командою до чемпіонату Європи і 3 червня напевно зіграє в контрольному матчі проти Північної Ірландії.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Вест Гем» відправляє Ярмоленка в московський «Спартак»