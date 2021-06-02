«Вест Гем» відправляє Ярмоленка в московський «Спартак»

Андрій Ярмоленко напевно й не знає, що придумали в його клубі

Англійський клуб хоче включити українського футболіста в обмін на чеха Крала

Чудернацьку пропозицію зробив лондонський «Вест Гем» московському «Спартаку». «Молотобійці» вирішили включити українця в угоду з обміном на чеського півзахисника Алекса Крала.

Про це повідомляє сайт вболівальників Westhamfans. В «Спартаку» хочуть отримати за гравця 14 мільйонів фунтів стерлінгів (близько €16 млн). «Вест Гем» готовий запропонувати Ярмоленко і €8 млн.

Андрій Ярмоленко відомий своєю громадянською позицією і до Москви, принаймні поки триває війна на Донбасі й окупований Крим, навряд чи поїде.

Ярмоленко перейшов у «Вест Гем» з дортмундської «Боруссії» в 2018 році за €20 млн. У минулому сезоні 31-річний футболіст провів за «молотобійців» 21 матч, забив 3 голи і зробив 4 результативні передачі.

Наразі Ярмоленко готується з національною командою до чемпіонату Європи і 3 червня напевно зіграє в контрольному матчі проти Північної Ірландії.