Божевільний удар. Воротар «Динамо» Бущан забив голкіперу «Шахтаря» з 23-х метрів (відео)

На тренуванні збірної України Георгій поставив у незручне становище Анатолія

У Руслана Малиновського з’явився конкурент у збірній України. Виявляється, штрафні виконувати в національній команді може не лише півзахисник «Аталанти». Свою майстерність продемонстрував і голкіпер «Динамо» Георгій Бущан. Отримавши м’яч на підступах до воротарського майданчика, він з лівої ноги так вліпив у верхній кут воріт, що Анатолій Трубін, котрий захищав володіння, був безсилий зберегти ворота в недоторканості.

Збірна України готується до Євро-2020 в Харкові. Команда Андрія Шевченка провела один контрольний матч – зіграла внічию з Бахрейном. 3 червня в Дніпрі вона зустрінеться з гостями з Північної Ірландії.

На передматчевій прес-конференції Шевченко розповів про кадрову політику в збірній і відзначив Ярмоленка.