  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Божевільний удар. Воротар «Динамо» Бущан забив голкіперу «Шахтаря» з 23-х метрів (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гергій Бущан вміє бити не лише сильно, а й влучно - Божевільний удар. Воротар «Динамо» Бущан забив голкіперу «Шахтаря» з 23-х метрів (відео)
    Гергій Бущан вміє бити не лише сильно, а й влучно
    Фото з відкритих джерел

    На тренуванні збірної України Георгій поставив у незручне становище Анатолія

    У Руслана Малиновського з’явився конкурент у збірній України. Виявляється, штрафні виконувати в національній команді може не лише півзахисник «Аталанти». Свою майстерність продемонстрував і голкіпер «Динамо» Георгій Бущан. Отримавши м’яч на підступах до воротарського майданчика, він з лівої ноги так вліпив у верхній кут воріт, що Анатолій Трубін, котрий захищав володіння, був безсилий зберегти ворота в недоторканості.

    Збірна України готується до Євро-2020 в Харкові. Команда Андрія Шевченка провела один контрольний матч – зіграла внічию з Бахрейном. 3 червня в Дніпрі вона зустрінеться з гостями з Північної Ірландії.

    На передматчевій прес-конференції Шевченко розповів про кадрову політику в збірній і відзначив Ярмоленка.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Георгій Бущан Анатолій Трубін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Божевільний удар. Воротар «Динамо» Бущан забив голкіперу «Шахтаря» з 23-х метрів (відео)