Підрахували кількість гравців збірних на Євро з національних чемпіонатів. Україна серед лідерів

На чемпіонаті континенту з футболу візьмуть участь гравці з трьох українських клубів

11 червня сплив термін заявок на чемпіонат Європи з футболу, який розпочнеться 11 червня. Вперше до списку можна було внести 26 прізвищ. Виявилося, що до збірних, які зіграють у фінальному турнірі, найбільше гравців представлятимуть чемпіонат Англії. Туманний Альбіон делегував 146 виконавців з 33-х клубів. Тобто тільки з них можна скласти 13 команд.

Збірна України заявила вісім легіонерів. Решта представляє «Динамо» (11 гравців), «Шахтар» (7) та «Дніпро-1» (1).

Ще один динамівець, Томаш Кендзьора, гратиме на Євро за збірну Польщі.

Другою за представництвом на Євро-2020 буде німецька Бундесліга – 91 (91 футболіст з 18 клубів). Далі – італійська Серія А – 75 (19), Іспанія – 42 (16), Росія – 32 (9), Франція – 31 (12), Україна – 19 (3).

У заявці збірної України три футболісти віком до 20 років – Анатолій Трубін, Ілля Забарний та Георгій Судаков. Це більше, ніж у решти команд на турнірі.

Перед початком чемпіонату Європи збірні мають право на внесення змін до остаточної заявки за умов травми футболістів або ж позитивного випадку захворювання на коронавірус.