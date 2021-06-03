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    Названа дата матчу за Суперкубок України між «Динамо» й «Шахтарем»

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    &laquo;Динамо&raquo; і &laquo;Шахтар&raquo; відкриють новий сезон - Названа дата матчу за Суперкубок України між «Динамо» й «Шахтарем»

    «Динамо» і «Шахтар» відкриють новий сезон

    Фото з відкритих джерел

    Гру призначили на 24 липня. Вона пройде в Києві на НСК «Олімпійський»

    Перед товариською грою з Північною Ірландією, яку сьогодні збірна України проведе на «Дінпро-Арені», відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу. На ньому було затверджено дату проведення матчу за Суперкубок України-2021. Цим матчем зазвичай розпочинається в Україні новий футбольний сезон.

    Отже, сезон у вищому дивізіоні розпочнеться 24 липня в Києві на НСК Олімпійський. У грі за Суперкубок зустрінуться київське «Динамо» (чемпіон і володар Кубка України) і донецький «Шахтар» (срібний призер УПЛ).

    Чинним володарем Суперкубка є «Динамо».

    Наступного дня візьме старт Прем’єр-ліга. Деякі матчі першого туру, не виключено, пройдуть 20 липня. Цей день є резервним і ним, ймовірно, скористаються учасники єврокубків. Останній тур у 2021 році, а саме 18-й, запланований на 11 грудня. Завершитися чемпіонат повинен 21 травня 2022, коли відбудуться матчі заключного, 30-го туру.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Українська асоціація футболу
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    Названа дата матчу за Суперкубок України між «Динамо» й «Шахтарем»