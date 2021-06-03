Названа дата матчу за Суперкубок України між «Динамо» й «Шахтарем»

Гру призначили на 24 липня. Вона пройде в Києві на НСК «Олімпійський»

Перед товариською грою з Північною Ірландією, яку сьогодні збірна України проведе на «Дінпро-Арені», відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу. На ньому було затверджено дату проведення матчу за Суперкубок України-2021. Цим матчем зазвичай розпочинається в Україні новий футбольний сезон.

Отже, сезон у вищому дивізіоні розпочнеться 24 липня в Києві на НСК Олімпійський. У грі за Суперкубок зустрінуться київське «Динамо» (чемпіон і володар Кубка України) і донецький «Шахтар» (срібний призер УПЛ).

Чинним володарем Суперкубка є «Динамо».

Наступного дня візьме старт Прем’єр-ліга. Деякі матчі першого туру, не виключено, пройдуть 20 липня. Цей день є резервним і ним, ймовірно, скористаються учасники єврокубків. Останній тур у 2021 році, а саме 18-й, запланований на 11 грудня. Завершитися чемпіонат повинен 21 травня 2022, коли відбудуться матчі заключного, 30-го туру.