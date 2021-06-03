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    «Парі Сен-Жермен» розпочав переговори про перехід Роналду

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    Кріштіану Роналду хочуть бачити у Франції - «Парі Сен-Жермен» розпочав переговори про перехід Роналду
    Кріштіану Роналду хочуть бачити у Франції
    Фото з відкритих джерел

    «Ювентус», який може не зіграти в Лізі чемпіонів, хоче за нападника €25-30 млн

    Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду близький до зміни клубної прописки. Новоспечений наставник «Старої Синьйори» Массіміліано Аллегрі не розраховує на вікового португальця і планує зробити ставку на більш молодих гравців.

    Як інформує AS, одним із головних претендентів на підписання Роналду є «Парі Сен-Жермен». Французький клуб вже почав переговорний процес з представниками Кріштіану. «Ювентус» має намір виручити за зоряного форварда €25-30 млн.

    Керівництво «ПСЖ» вважає, що придбання Роналду зменшить спортивний ьа іміджевий удар по клубу в разі можливого відходу Кіліана Мбаппе, якого ЗМІ активно пов'язують з мадридським «Реалом». Крім того, Кріштіану співпрацює зі спортивним брендом Nike, який є одним із спонсорів «ПСЖ». Тристороння співпраця може піти на користь футболісту, клубу та компанії.

    Контракт Роналду з «Ювентусом» діє до літа 2022 року. Роналду виступає в складі туринського клубу з 2018-го, куди він перейшов з мадридського «Реала» за € 17 млн. Він став найкращим бомбардиром Серії А в сезоні-2020/2021, забивши 29 голів.

    «Ювентус» може не зіграти в Лізі чемпіонів через те, що не вийшов з числа засновників Суперліги.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    «Парі Сен-Жермен» розпочав переговори про перехід Роналду