«Парі Сен-Жермен» розпочав переговори про перехід Роналду

«Ювентус», який може не зіграти в Лізі чемпіонів, хоче за нападника €25-30 млн

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду близький до зміни клубної прописки. Новоспечений наставник «Старої Синьйори» Массіміліано Аллегрі не розраховує на вікового португальця і планує зробити ставку на більш молодих гравців.

Як інформує AS, одним із головних претендентів на підписання Роналду є «Парі Сен-Жермен». Французький клуб вже почав переговорний процес з представниками Кріштіану. «Ювентус» має намір виручити за зоряного форварда €25-30 млн.

Керівництво «ПСЖ» вважає, що придбання Роналду зменшить спортивний ьа іміджевий удар по клубу в разі можливого відходу Кіліана Мбаппе, якого ЗМІ активно пов'язують з мадридським «Реалом». Крім того, Кріштіану співпрацює зі спортивним брендом Nike, який є одним із спонсорів «ПСЖ». Тристороння співпраця може піти на користь футболісту, клубу та компанії.

Контракт Роналду з «Ювентусом» діє до літа 2022 року. Роналду виступає в складі туринського клубу з 2018-го, куди він перейшов з мадридського «Реала» за € 17 млн. Він став найкращим бомбардиром Серії А в сезоні-2020/2021, забивши 29 голів.

«Ювентус» може не зіграти в Лізі чемпіонів через те, що не вийшов з числа засновників Суперліги.