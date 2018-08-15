Збірна України розгромила Бельгію на домашньому чемпіонаті Європи з міні-футболу



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Збірна України з міні-футболу

Останньою і вирішальною зустріччю українців в групі буде поєдинок з Чорногорією

Збірна України з міні-футболу здобула свою другу перемогу на домашньому чемпіонаті Європи, який проходить в Києві.

Команда Миколи Костенка впевнено почувалася по ходу зустрічі і забила три м'ячі в ворота суперника, хоча мала ще багато нереалізованих гострих моментів.

Після цього матчу на рахунку збірної України шість очок, з якими команда Костенка посідає друге місце в групі.

Останньою і вирішальною зустріччю українців в групі буде поєдинок з Чорногорією.

Чемпіонат Європи з міні-футболу

Група А. 3-й тур

Україна - Бельгія 3:0

Голи: Шайдюк, 13, Пантелейчук, 23, Іванкевич, 37

Джерело: xsport.ua