Збірна України розгромила Бельгію на домашньому чемпіонаті Європи з міні-футболу
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Збірна України з міні-футболу
Останньою і вирішальною зустріччю українців в групі буде поєдинок з Чорногорією
Збірна України з міні-футболу здобула свою другу перемогу на домашньому чемпіонаті Європи, який проходить в Києві.
Команда Миколи Костенка впевнено почувалася по ходу зустрічі і забила три м'ячі в ворота суперника, хоча мала ще багато нереалізованих гострих моментів.
Після цього матчу на рахунку збірної України шість очок, з якими команда Костенка посідає друге місце в групі.
Останньою і вирішальною зустріччю українців в групі буде поєдинок з Чорногорією.
Чемпіонат Європи з міні-футболу
Група А. 3-й тур
Україна - Бельгія 3:0
Голи: Шайдюк, 13, Пантелейчук, 23, Іванкевич, 37
Джерело: xsport.ua