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    Збірна України розгромила Бельгію на домашньому чемпіонаті Європи з міні-футболу

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    Збірна України з міні-футболу - Збірна України розгромила Бельгію на домашньому чемпіонаті Європи з міні-футболу
    Збірна України з міні-футболу

    Останньою і вирішальною зустріччю українців в групі буде поєдинок з Чорногорією

    Збірна України з міні-футболу здобула свою другу перемогу на домашньому чемпіонаті Європи, який проходить в Києві.

    Команда Миколи Костенка впевнено почувалася по ходу зустрічі і забила три м'ячі в ворота суперника, хоча мала ще багато нереалізованих гострих моментів.

    Після цього матчу на рахунку збірної України шість очок, з якими команда Костенка посідає друге місце в групі.

    Останньою і вирішальною зустріччю українців в групі буде поєдинок з Чорногорією.

    Чемпіонат Європи з міні-футболу

    Група А. 3-й тур

    Україна - Бельгія 3:0

    Голи: Шайдюк, 13, Пантелейчук, 23, Іванкевич, 37

    Джерело: xsport.ua

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