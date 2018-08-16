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    Збірна України (U-14) програла на старті чемпіонату Європи з баскетболу

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    Фото взяте з ФБУ - Збірна України (U-14) програла на старті чемпіонату Європи з баскетболу
    Фото взяте з ФБУ

    Солоді українки не встояли проти одноліток із Сербії

    Жіноча збірна України U-14 поступилася команді Сербії на старті чемпіонату Європи з баскетболу.

    Рахунок зустрічі – 49:63, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Українки першими відкрили рахунок, кілька стартових хвилин грали на рівних, та вже згодом суперниці нав’язали свою гру, змушуючи наздоганяти.

    Найкращими в українській команді стали Катерина Ткаченко - 14 очок, а також Христина Кулеша - 10.

    У наступному матчі у четвер, 16 серпня, о 21:15 українські дівчата зіграють проти Угорщини.

    Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу

    Дівчата U-14

    Сербія – Україна – 63:49 (22:15, 17:16, 10:11, 14:7)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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