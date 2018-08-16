Збірна України (U-14) програла на старті чемпіонату Європи з баскетболу
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Фото взяте з ФБУ
Солоді українки не встояли проти одноліток із Сербії
Жіноча збірна України U-14 поступилася команді Сербії на старті чемпіонату Європи з баскетболу.
Рахунок зустрічі – 49:63, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Українки першими відкрили рахунок, кілька стартових хвилин грали на рівних, та вже згодом суперниці нав’язали свою гру, змушуючи наздоганяти.
Найкращими в українській команді стали Катерина Ткаченко - 14 очок, а також Христина Кулеша - 10.
У наступному матчі у четвер, 16 серпня, о 21:15 українські дівчата зіграють проти Угорщини.
Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу
Дівчата U-14
Сербія – Україна – 63:49 (22:15, 17:16, 10:11, 14:7)