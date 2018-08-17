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    Збірна України U-16 перемогла на старті плей-офф чемпіонату Європи з баскетболу

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    Фото: ФБУ - Збірна України U-16 перемогла на старті плей-офф чемпіонату Європи з баскетболу
    Фото: ФБУ

    У наступному матчі наша команда гратиме 17 серпня в класифікації за 9-12 місця проти Данії

    Чоловіча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Фінляндії в матчі класифікації за 9-16 місця чемпіонату Європи

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Наші хлопці одразу всерйоз взялися за справу, забезпечивши 17 очок переваги після стартової чверті.

    Вдалий початок дещо розхолодив українців, дозволивши фінським баскетболістам відіграти до великої перерви вісім очок.

    Однак по перерві збірна України остаточно перебрала ініціативу в свої руки. 

    У підсумку наша команда перевершила Фінляндію в усіх основних аспектах гри, здобувши впевнену перемогу. 

    Найбільш вагомий внесок у загальний результат зробили Герман Мелашич (24 очка, 6 підбирань), Олександр Ковляр (18 очок), Руслан Іванов (17 очок).

    У наступному матчі наша команда гратиме 17 серпня в класифікації за 9-12 місця проти Данії.

    Початок о 19:45.


    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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