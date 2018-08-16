Збірна України (U-16) продовжує боротьбу за дев'яте місце чемпіонату Європи з баскетболу



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Фото взяте з ФБУ

Українці почали плей-офф з упевненої перемоги

Чоловіча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Фінляндії у матчі класифікації за 9-16 місця чемпіонату Європи з баскетболу.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Українські хлопці одразу всерйоз взялися за справу, забезпечивши 17 очок переваги після стартової чверті.

Вдалий початок дещо охолодив українців, які дозволили фінським баскетболістам відіграти до великої перерви вісім очок.

Однак по перерві збірна України остаточно перебрала ініціативу в свої руки.

У підсумку «синьо-жовті» перевершили Фінляндію в усіх основних аспектах гри, здобувши впевнену перемогу.

Найбільш вагомий внесок у загальний результат зробили Герман Мелашич (24 очка, 6 підбирань), Олександр Ковляр (18 очок), Руслан Іванов (17 очок).

У наступному матчі українська команда гратиме 17 серпня у класифікації за 9-12 місця проти Данії.

Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу

Чоловіки U-16

Дивізіон В

Класифікація за 9-16 місця

Україна – Фінляндія – 88:67 (28:11, 10:18, 23:18, 27:20)