Збірна України (U-16) програла в овертаймі чехам на чемпіонаті Європи з баскетболу



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Фото взяте з ФБУ

Українці зазнали першої поразки на турнірі

Чоловіча кадетська збірна України U-16 програла команді Чехії у третьому матчі на чемпіонаті Європи з баскетболу.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Більшу частину ігрового часу 10-хвилинки українські хлопці наздоганяли суперників. Наприкінці чверті вони додали жорсткості у захисті та поступово стали скорочувати відставання. Ефектний баззер-біттер Ковляра приніс два очки переваги після стартової чверті.

На емоційному піднесенні наші хлопці почали другу чверть з 8:0. Чехи пробували перехопити ігрову ініціативу, та українці пресингом нейтралізували ці спроби. У підсумку на велику перерву ми вже мали дев’ять очок переваги.

З поновленням гри чехи таки перехопили хід гри. Після 0:7 українці взяли тайм-аут. Втім, це не допомогло. Після триочкового суперників відставання з початку чверті зросло до 11 очок.

До кінця ігрового часу йшла рівна боротьба. За 5,5 секунди до сирени українці не реалізували два штрафних за рівного рахунку.

Більш налаштованими на овертайм виявилися чеські баскетболісти. До того ж в українців ніяк не йшли кидки зі штрафних. Перша поразка кадетської збірної на чемпіонаті Європи.

Чемпіонат Європи U-16 з баскетболу

Чоловіки

Дивізіон В

Україна – Чехія – 88:96 ОТ (20:18, 26:19, 16:25, 20:20, 6:14)

У наступному матчі 14 серпня збірна України грає проти Боснії та Герцеговини.