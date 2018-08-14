Збірна України (U-16) ще на рік залишиться у другому дивізіоні першості Європи з баскетболу



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Фото взяте з ФБУ

Про це стало відомо після поразки українців від боснійців

Чоловіча кадетська збірна України U-16 програла команді Боснії та Герцеговини у матчі групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу.

Господарі одразу пішли вперед, нав’язуючи свою гру, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Попри перевагу суперника, українці намагалися не відставати. Програвши шість очок у стартовій чверті, українці у другій 10-хвилинці зупинили поступ боснійців.

На початку третьої чверті українці спробували ліквідувати відставання. Часом це ситуативно вдавалося, та за підсумком чверті команда скоротила загальну різницю лише на один бал.

З початком заключної чверті «синьо-жовті» не припиняли спроб і далі змінити становище. Однак перевага балканців у ключових аспектах гри дозволяла їм втримувати необхідну перевагу у рахунку.

За три хвилини до кінця ігрового часу ситуація на майданчику вирівнялася. За хвилину до кінця Україна відставала лише на один бал, однак не реалізували свою атаку, а господарі закинули триочковий.

Втім, два з фолом від господарів остаточно позбавили українців шансів на перемогу та на друге місце у групі, яке виводить у чвертьфінал.

Чемпіонат Європи U-16 з баскетболу

Чоловіки

Дивізіон В

Боснія та Герцеговина – Україна – 83:79 (24:18, 20:20, 16:17, 23:24)