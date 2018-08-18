Збірна України (U-16) спробує вибороти дев'яте місце на чемпіонаті Європи з баскетболу



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Фото ФБУ

Українці обіграли Данії та готуються до останньої гри на турнірі

У п'ятницю, 17 серпня, кадетська чоловіча збірна України обіграла однолітків з Данії на чемпіонаті Європи U-16, що триває у Сараєво.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Ключовою у цьому матчі стала друга чверть, яку підопічні Віталія Чернія виграли 29:18.

Таким чином, на перерву підопічні Віталія Чернія пішли за переваги «+13», отримавши значний позитивний імпульс.

По перерві данці стримували атаки українців, та й самі не відсиджувалися у захисті, але скоротити відставання змогли тільки до «-9». У підсумку 76:67 – перемога збірної України.

Найрезультативнішим у складі переможців став Олександр Ковляр – 27 очок. В активі Влада Мустяться дабл-дабл – 10 очок та 11 підбирань.

18 серпня Україна побореться за дев'яте місце зі збірною Бельгії.

Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу

Чоловіки U-16

Данія – Україна 67:76 (15:17, 18:29, 16:13, 18:17)