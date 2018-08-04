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    Збірна України U-18 перемогла в другому матчі кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

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    Фото: ФБУ - Збірна України U-18 перемогла в другому матчі кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
    Фото: ФБУ

    4 серпня, наша команда зіграє в групі проти Німеччини та Швейцарі

    Чоловіча збірна України U-18 з баскетболу 3х3 перемогла команду Андорри в другому матчі кваліфікації чемпіонату Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Враховуючи досвід першого поєдинку, наші хлопці одразу на повну включилися в боротьбу.

    Серйозне налаштування дозволило українця відірватися зі старту – 7:0.

    Лише після цього на шостій хвилині гри суперники розмочили рахунок.

    Українці надалі контролювали хід поєдинку та впевнено довели його до перемоги.

    Нагадаємо, в першому матчі кваліфікації збірна України програла Ірландії.

    4 серпня, наша команда зіграє в групі проти Німеччини та Швейцарі.

    До фінального турніру чемпіонату Європи напряму виходять переможці груп.

    Другі та треті команди груп розіграють між собою дві інші путівки.

    Чемпіонат Європи U-18 з баскетболу 3х3

    Кваліфікація

    Україна – Андорра 19:4

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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