Збірна України (U-18) програла у чвертьфіналі і не вийде у вищий дивізіон чемпіонату Європи



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Фото взяте з ФБУ

Українки поступилися команді Туреччини

Жіноча юніорська збірна України U-18 програла команді Туреччини в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Команди почали зустріч за низької реалізації. Приблизно із середини ігрового часу чверті українки намагалися відірватися від суперниць. Та більше трьох очок різницю зробити не вдалося.

Друга чверть стала ще менш результативною. На двох команди набрали лише 15 очок, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

З поновленням гри турецька команда пішла вперед. Перевага у реалізації та за підбираннями дала змогу захопити перевагу у рахунку.

Більшу частину ігрового часу третьої чверті суперниці утримували п’ятиочкову перевагу. Але до кінця ігрового часу збільшили різницю до 11-ти очок.

Понад три чверті українки грали вшістьох. Лише на заключні хвилини поєдинку додалося кілька свіжих гравців. Однак переломити ситуацію не вдалося.

У наступному матчі на чемпіонаті Європи збірна України зіграє 11 серпня проти Португалії у матчі класифікації за 5-8 місця.

Чемпіонат Європи з баскетболу

Жіночі команди U-18

Дивізіон В

Туреччина – Україна – 57:45 (16:13, 6:9, 19:8, 16:15)

Україна: Гаврильчик, Попова, Рабчук, Волошина, Гутевич; Топчій, Пивоварова, Джун.