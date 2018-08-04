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    Збірна України (U-18) вилетіла з Дивізіону А чемпіонату Європи з баскетболу

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    Фото взяте з ФБУ - Збірна України (U-18) вилетіла з Дивізіону А чемпіонату Європи з баскетболу
    Фото взяте з ФБУ

    Українці знову програли, цього разу Греції

    Збірна України U-18 з баскетболу не зуміла дотиснути греків на чемпіонаті Європи 2018 року.

    Битва на тактичних фолах залишилась за суперниками, які так і не дозволили українській збірній навіть проатакувати з дальньої відстані і перевести гру в овертайм.

    Збірна України програла Греції з рахунком 73:77 і втратила шанси на збереження прописки у Дивізіоні А на наступний сезон.

    Найкращими у складі української команди у цьому матчі стали Грицак, у якого 23 очки, 8 підбирань, 4 перехоплення, 3 блок-шоти та 3 передачі, а також Марковецький – 17 очок, 14 підбирань + 4 блок-шоти.

    Заключний матч на турнірі команда Дмитра Маркова зіграє 5 серпня проти невдахи пари Фінляндія – Боснія та Герцеговина.

    Але цей поєдинок фактично турнірного значення для збірної України вже не матиме, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Чемпіонат Європи U-18 з баскетболу

    Дивізіон А

    Матч за 13-16 місця

    Рига, Латвія

    Греція - Україна 77:73 (23:18, 27:12, 8:15, 19:28)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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