Збірна України (U-18) вилетіла з Дивізіону А чемпіонату Європи з баскетболу



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Фото взяте з ФБУ

Українці знову програли, цього разу Греції

Збірна України U-18 з баскетболу не зуміла дотиснути греків на чемпіонаті Європи 2018 року.

Битва на тактичних фолах залишилась за суперниками, які так і не дозволили українській збірній навіть проатакувати з дальньої відстані і перевести гру в овертайм.

Збірна України програла Греції з рахунком 73:77 і втратила шанси на збереження прописки у Дивізіоні А на наступний сезон.

Найкращими у складі української команди у цьому матчі стали Грицак, у якого 23 очки, 8 підбирань, 4 перехоплення, 3 блок-шоти та 3 передачі, а також Марковецький – 17 очок, 14 підбирань + 4 блок-шоти.

Заключний матч на турнірі команда Дмитра Маркова зіграє 5 серпня проти невдахи пари Фінляндія – Боснія та Герцеговина.

Але цей поєдинок фактично турнірного значення для збірної України вже не матиме, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Чемпіонат Європи U-18 з баскетболу

Дивізіон А

Матч за 13-16 місця

Рига, Латвія

Греція - Україна 77:73 (23:18, 27:12, 8:15, 19:28)