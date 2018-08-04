  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України (U-18) вийшла на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

    • Розсилка
    Збірна України (U-18) вийшла на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

    Українцям вистачило три перемоги у чотирьох матчах

    Чоловіча збірна України з баскетболу 3x3 здобула впевнену перемогу над командою Швейцарії у заключному матчі групового раунду кваліфікації чемпіонату Європи U-18.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Українська команда відсвяткувала перемогу з рахунком 22:14 і, посівши перше місце у групі, напряму вийшла у фінальну частину континентальної першості.

    Результативна гра у «фарбі» від Сергєєва та чотири триочкових Сидорука стали вирішальними у цьому матчі.

    Результат заключного матчу кваліфікації у нашій групі між Німеччиною та Андоррою (22:12) вже не мав значення для збірної України, яка, вигравши три матчі з чотирьох, достроково виграла відбірну групу.

    Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

    Чоловічі команди U-18

    Україна – Швейцарія – 22:14

    Україна: Сидорук - 9, Сергєєв - 5, Пошабля - 4, Шевчук - 4.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ