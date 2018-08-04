Збірна України (U-18) вийшла на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3



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Українцям вистачило три перемоги у чотирьох матчах

Чоловіча збірна України з баскетболу 3x3 здобула впевнену перемогу над командою Швейцарії у заключному матчі групового раунду кваліфікації чемпіонату Європи U-18.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Українська команда відсвяткувала перемогу з рахунком 22:14 і, посівши перше місце у групі, напряму вийшла у фінальну частину континентальної першості.

Результативна гра у «фарбі» від Сергєєва та чотири триочкових Сидорука стали вирішальними у цьому матчі.

Результат заключного матчу кваліфікації у нашій групі між Німеччиною та Андоррою (22:12) вже не мав значення для збірної України, яка, вигравши три матчі з чотирьох, достроково виграла відбірну групу.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

Чоловічі команди U-18

Україна – Швейцарія – 22:14

Україна: Сидорук - 9, Сергєєв - 5, Пошабля - 4, Шевчук - 4.