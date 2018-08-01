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    Збірна України (U-18) зазнала розгромної поразки від Іспанії на першості Європи з баскетболу

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    Фото ФБУ - Збірна України (U-18) зазнала розгромної поразки від Іспанії на першості Європи з баскетболу
    Фото ФБУ

    Українці поступилися з різницею у більш ніж 50 очок

    Перша чверть вийшла для української команди дуже невдалою. Хлопці Дмитра Маркова «проспали» відрізок у захисті, пропустивши за чверть неприпустимі 30 очок.

    Як підсумок – «-21» уже за підсумками 10 хвилин гри, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    У другій чверті українські хлопці зуміли трохи призупинити суперника, але перевага іспанців залишалася суттєвою. Команда Хоакіна Прадо домінувала на майданчику, вигравши половину з рахунком 52:26.

    У другій частині поєдинку змінити команді Дмитра Маркова хід гри не вдалося: іспанці продовжували збільшувати відрив і в підсумку виграли матч з рахунком 104:53.

    У складі нашої команди по 10 очок набрали Андрій Грицак та Віталій Шорсткий.

    Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу

    Чоловічі команди U-18

    Іспанія – Україна – 104:53 (30:9, 22:17, 27:14, 25:13)

    Таким чином, збірна України посіла третє місце у групі С й у раунді топ-16 зіграє проти другої команди групи D – збірної Сербії.

    Цей матч відбудеться 1 серпня о 18:30 за Києвом.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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