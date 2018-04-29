Збірна України U-20 програла збірній Польщі у відборі на чемпіонат Європи
- Вчора, 12:55
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Ще в одній зустрічі дня волейболісти Білорусі перемогли Хорватію
28 квітня в Черкасах відбулися матчі другого ігрового дня відбірного турніру до чемпіонату Європи 2018 роки віком до 20 років в групі Н. Збірна України зустрічалася з командою Польщі.
Гра почалася вдало для наших хлопців, які виграли першу партію з рахунком 25:22. На жаль, але розвинути свій успіх українцям не вдалося - три наступні сети вони програли 17:25, 23:25 і 23:25.
Ще в одній зустрічі дня волейболісти Білорусі в чотирьох партіях перемогли однолітків з Хорватії.
У заключний ігровий день , у неділю, 29 квітня, збірна України зіграє з командою Білорусі (нашу команду влаштує тільки перемога і бажано з рахунком 3:0), а Польща зустрінеться з Хорватією.
Відбірковий турнір до чемпіонату Європи 2018 року
Група Н
Україна – Польща - 1:3 (25:22, 17:25, 23:25 23:25)
Джерело: sport.ua