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    Збірна України (U-21) з футболу у Запоріжжі розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2019

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    Фото ФФУ - Збірна України (U-21) з футболу у Запоріжжі розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2019
    Фото ФФУ

    Команда готується до поєдинків проти Латвії й Андорри

    Підопічні Олександра Головка розпочали підготовку до поєдинків відбору чемпіонату Європи 2019 року проти команд Латвії й Андорри.

    У понеділок, 3 вересня, молодіжна збірна України U-21 зібралася у Києві, а вже за кілька годин літаком дісталася Запоріжжя, де проходитиме підготовка команди, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Остаточний список футболістів, на яких розраховує головний тренер «молодіжки»:

    воротарі: Володимир Маханьков («Динамо» Київ), Данило Каневцев («Металіст 1925» Харків), Володимир Кринський («Олімпік» Донецьк);

    захисники: Валерій Лучкевич («Стандард», Бельгія), Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко (обидва – «Зоря» Луганськ), Віталій Миколенко, Денис Попов (обидва – «Динамо»), Павло Лук'янчук («Кішварда», Угорщина), Іван Зотько («Ельче», Іспанія), Олександр Осман («Арсенал-Київ»);

    півзахисники: Микола Шапаренко («Динамо»), Віктор Коваленко («Шахтар» Донецьк), Богдан Лєднєв («Зоря»), Олександр Піхальонок (ФК «Маріуполь»), Єгор Назарина («Антверпен», Бельгія), Юрій Вакулко («Арсенал-Київ»), Максим Третьяков (ДАК, Словаччина), Олексій Гуцуляк («Карпати» Львів), Євген Протасов (ФК «Олександрія»);

    нападники: Назарій Русин («Динамо»), Мар'ян Швед («Карпати»), Андрій Борячук (ФК «Маріуполь»).

    У порівнянні з початковим списком викликаних футболістів відбулися деякі зміни.

    Наставник національної збірної України Андрій Шевченко довикликав захисника іспанського «Луго» Василя Кравця, а склад молодіжної збірної поповнили захисник Олександр Осман, який представляє «Арсенал-Київ», Євген Протасов з «Олександрії», який замінив травмованого Ігоря Кирюханцева, та півзахисник львівських «Карпат» Олексій Гуцуляк.

    Додамо, що Зотько пропускатиме перший матч, із латвійцями, через дискваліфікацію.

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