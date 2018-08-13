Збірна України увійшла у топ-10 за підсумками чемпіонату Європи з легкої атлетики



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Українці загалом здобули сім нагород

У вечірній сесії завершального дня чемпіонату Європи з легкої атлетики українці виступали у п’яти видах програми.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Олександр Соколов, Еміль Ібрагімов, Володимир Супрун, Сергій Смелик – такий склад за етапами виставили на півфінал тренери. Українська четвірка забіг провела чисто і з результатом 38.86 с з третього місця вийшла напряму до фіналу.

У вирішальному забігові склад команди змін не зазнав, і хлопцям вдалося ще покращити свій результат – 38.71 с. Вони зайняли підсумкове п'яте місце, хоча могли розраховувати на більше, адже на другій половині дистанції Смелик схопився за ногу і почав уповільнюватися.

Була Україна представлена і в жіночій естафеті 4х100 метрів. Виступ дівчат, які напередодні через травму втратили лідера Христину Стуй, виявився коротшим. 43.90 с у півфіналі та підсумкове 10-те місце.

Ірина Климець у фіналі змагань з метання молоту не зуміла пройти бодай до фінальної вісімки – 68.11 м. 11-те місце.

Юлія Шматенко, після невдачі з бігу на 10000 метрів, на дистанції удвічі коротшій також не зуміла себе проявити. Вона пропустила лідерів більш ніж на коло – 16:41.37. 15-те місце.

Наталія Стребкова у бігу на 3000 метрів з перешкодами майже увесь час була у хвості, потім обійшла декількох суперниць і фінішувала 12-ою – 9:40.03

Отож, збірна України завершила чемпіонат Європи-2018 на 10-му місці у медальному заліку – сім нагород: два золота, три срібла, дві бронзи.

Найкращими стали британці, які виграли 18 медалей, з них сім золотих.

Наступний чемпіонат Європи відбудеться у серпні 2020 року у Парижі.