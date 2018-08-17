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    Збірна України в серії пенальті поступилася Англії в чвертьфіналі чемпіонату Європи з міні-футболу

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    <span>Збірна України з міні-футболу</span> - Збірна України в серії пенальті поступилася Англії в чвертьфіналі чемпіонату Європи з міні-футболу
    Збірна України з міні-футболу

    Втім, вихід з групи на Євро-2018 гарантував збірній України участь у чемпіонаті світу з міні-футболу в Австралії

    Збірна України на шостий день чемпіонату Європи програла Англії в 1/4 фіналу і покинула турнір - 1:1 (1:3 по пенальті).

    В інших чвертьфіналах зіграють Румунія - Чорногорія, Боснія і Герцеговина - Чехія, Сербія - Казахстан.

    У турнірній таблиці групи А збірна України зайняла перше місце, здобувши 9 очок в 4 матчах.

    Вихід з групи на Євро-2018 гарантував збірній України участь у чемпіонаті світу з міні-футболу в Австралії.

    Джерело: ua.tribuna.com

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