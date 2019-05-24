Збірна України визначилася зі складом на Меморіал Лобановського



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Руслан Ротань вперше виведе команду на меморіал Лобановського в статусі тренера Український футбол

В обоймі є гравець основи «Динамо» і два леґіонери

В останній день весни розпочнеться збір молодіжної збірної України, яка візьме участь в меморіалі Валерія Лобановського. Головний тренер синьо-жовтих Руслан Ротань назвав список з 22-х прізвищ.

Ще три гравця будуть додані пізніше.

Воротарі: Анатолій Трубін («Шахтар»), Олег Білик («Олександрія»), Андрій Кожухар («Чорноморець»)

Оборонці: Євген Чеберко («Зоря»), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (обидва - «Олександрія»), Олексій Биков («Маріуполь»), Орест Лебеденко («Луґо», Іспанія), Богдан Милованов («Спортінґ», Португалія)

Півоборонці: Дмитро Крисько, Володимир Якимець, Дмитро Топалов (всі - «Шахтар»), Богдан Білошевський, Ахмед Алібеков, Євген Смирний (всі - «Динамо»), Артем Козак («Арсенал»), Максим Луньов, Богдан Ледньов (обидва - «Зоря»), Олександр Назаренко (СК «Дніпро-1»), Владислав Вакула («Маріуполь»)

Нападники: Євген Ісаєнко, Назарій Русин (обидва - «Динамо»)

Сам турнір відбудеться з 3 по 5 червня в Києві. На цей раз у змаганнях візьмуть участь молодіжні збірні України, Кіпру, Болгарії та Ізраїлю. У півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з кіпріотами, а болгари з ізраїльтянами.

Відзначимо, що матчі за участю збірної України відбудуться на НСК «Олімпійський». Два інших поєдинки відбудуться на НТК імені віктора Банникова.