  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України визначилася зі складом на Меморіал Лобановського

    • Розсилка
    Руслан Ротань вперше виведе команду на меморіал Лобановського в статусі тренера - Збірна України визначилася зі складом на Меморіал Лобановського
    Руслан Ротань вперше виведе команду на меморіал Лобановського в статусі тренера
    Український футбол

    В обоймі є гравець основи «Динамо» і два леґіонери

    В останній день весни розпочнеться збір молодіжної збірної України, яка візьме участь в меморіалі Валерія Лобановського. Головний тренер синьо-жовтих Руслан Ротань назвав список з 22-х прізвищ.

    Читайте також

    Ще три гравця будуть додані пізніше.

    Воротарі: Анатолій Трубін («Шахтар»), Олег Білик («Олександрія»), Андрій Кожухар («Чорноморець»)

    Оборонці: Євген Чеберко («Зоря»), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (обидва - «Олександрія»), Олексій Биков («Маріуполь»), Орест Лебеденко («Луґо», Іспанія), Богдан Милованов («Спортінґ», Португалія)

    Півоборонці: Дмитро Крисько, Володимир Якимець, Дмитро Топалов (всі - «Шахтар»), Богдан Білошевський, Ахмед Алібеков, Євген Смирний (всі - «Динамо»), Артем Козак («Арсенал»), Максим Луньов, Богдан Ледньов (обидва - «Зоря»), Олександр Назаренко (СК «Дніпро-1»), Владислав Вакула («Маріуполь»)

    Нападники: Євген Ісаєнко, Назарій Русин (обидва - «Динамо»)

    Сам турнір відбудеться з 3 по 5 червня в Києві. На цей раз у змаганнях візьмуть участь молодіжні збірні України, Кіпру, Болгарії та Ізраїлю. У півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з кіпріотами, а болгари з ізраїльтянами.

    Відзначимо, що матчі за участю збірної України відбудуться на НСК «Олімпійський». Два інших поєдинки відбудуться на НТК імені віктора Банникова.

     Читайте також: «Динамо» перемогло і відтермінувало чемпіонство «Шахтаря» (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Ротань Назарій Русин Євген Смирний Владислав Бабогло Євген Чеберко Максим Луньов Владислав Вакула
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ