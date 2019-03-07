Безнадія: «Динамо» без варіантів програло «Челсі» в лондонському матчі Ліги Європи (відео голів)

Іспанець Педро забив українському віце-чемпіону перший м'яч і став ініціатором третього Reuters

За статистикою, «Челсі» створив 12 гострих моментів, «Динамо» - 2, «Челсі» влучив у стулку воріт суперника 8 разів, «Динамо» - 0

Команда київського «Динамо» програла перший матч 1/8 фіналу ліги Європи лондонському «Челсі». Гра показала, що клас команд наразі занадто різний.

«Челсі» (Лондон, Англія) - «Динамо» (Київ, Україна) - 3:0

Голи: 1:0 - Педро (17). 2:0 - Вілліан (65). 3:0 - Гадсон-Одої (90)

«Челсі»: Аррізабалаґа – Заппакоста, Давід Луїс (к), Андреас Крістенсен, Маркос Алонсо – Росс Барклі (Лофтус-Чік, 62), Жоржіньо (Нґоло Канте, 62), Матео Ковачіч – Вілліан (Гадсон-Одой, 78), Олів'є Жиру, Педро. Тренер - Мауріціо Саррі

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко — Шепелєв, Сергій Сидорчук (к) — Віктор Циганков, Шапаренко, Буяльський (Сідклей, 72) — Русин (Гармаш, 66). Тренер - Олександр Хацкевич

Судді: Вінчіч — Кланчнік, Андраж Ковачіч — Обреновіч, Кайтазовіч (всі — Словенія)

Попередження: Шепелєв (9), Буяльський (42)

7 березня. Лондон. Стадіон «Стемфорд Брідж»



Тривалу стартову перевагу господарі матеріалізували на 18-й хвилині, коли Педро сам розігнав атаку зліва, віддав у центр карної зони на Олів'є Жиру, а француз прокиданням між ніг п'ятою повернув м'яч Педро і залишив того віч на віч із Денисом Бойком. Іспанець пробив у дотик і теж між ніг динамівському воротареві - 1:0.

Через лічені хвилини після передачі справа Педро міг забивати вдруге, але Бойко на удар впритул зреагував. Ще раз динамівський голкіпер врятував команду після виходу на ворота Росса Барклі. Трохи згодом промахнулися зі зручних ситуацій Маркос Алонсо і той же Педро.

Така кількість гострих ситуацій припала на перший тайм. У другій половині динамівці в обороні діяли вже надійніше й підпускали суперників до власних володінь не так часто. Однак на 65-й хвилині другий м'яч у ворота Бойка все ж влетів. Як і в матчі зразка осені 2015-го, результативним виявився штрафний у виконанні Вілліана. М'яч після удару бразильця, який свого часу створив «Динамо» чимало труднощів, виступаючи за «Шахтар», влетів точно у верхній кут - 2:0.

В кінцівці зустрічі гострі активізувалися, але їхні атакувальні наміри у безвихідне становище оборону «Челсі» не ставили. Більше того, незадовго до фінального свистка «Челсі» провів контратаку. Педро проникаючим пасом знайшов у карному майданчику Ковачіча, Матео скинув м'яч під удар Каллуму Гадсону-Одої, а 18-річний талант розібрався в ситуації холоднокровно - 3:0.

Матч-відповідь відбудеться 14 березня на НСК «Олімпійський» у Києві.