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    Хацкевич: Соля замінить Русин, а на місце Вербіча є кілька варіантів

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    Олександр хацкевич вважає. що шанси &laquo;Динамо&raquo; і &laquo;Челсі&raquo; рівні - Хацкевич: Соля замінить Русин, а на місце Вербіча є кілька варіантів
    Олександр хацкевич вважає. що шанси «Динамо» і «Челсі» рівні
    Динамо від Шурика

    Наставник «Динамо» дав у Лондоні передматчеву прес-конференцію

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич провів традиційну передматчеву прес-конференцію перед поєдинком 1/8 фіналу Ліги Європи з «Челсі».

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    - «Челсі» в останні час показує не зовсім вдалу гру. Як ви оцінюєте шанси своєї команди в завтрашньому матчі?

    - Я завжди кажу, що ці матчі складаються з двох протистоянь. Як і перед першою грою з «Олімпіакосом» в минулому раунді, вважаю, що шанси команд зараз 50 на 50.

    - Олександре Миколайовичу, вирішили ви вже для себе, ким замінити травмованого Соля і дискваліфікованого Вербіча в завтрашній грі?

    - Ігрову схему ми міняти не будемо. У завтрашньому поєдинку замість Соля зіграє Русин, а що стосується лівого флангу, то у нас є кілька варіантів, ким замінити Беньяміна.

    - Що ви думаєте про англійську Прем'єр-лігу?

    - В першу чергу, це заповнені трибуни, при яких грати погано не можна. Безкомпромісна боротьба з першої і до останньої хвилини, такий такий футбол приємний глядачам. Вболівальники завжди тут створюють неймовірну атмосферу.

    - Чи готовий Кадар завтра вийти на поле з перших хвилин? І який стан Дуелунна?

    - Сьогодні я вже прочитав, що Кадар завтра вийде в основному складі. Ви, напевно, знаєте, більше мене (посміхається). Він пропустив місяць, так, він у хорошій формі, але ми ще приймемо рішення. У нас залишилося п'ять захисників і один форвард. Дуелунн вже тренується в загальній групі, ми вирішили його взяти з собою, щоб він продовжував працювати разом з командою, щоб він брав участь в тренувальному процесі.

     Читайте також: «Динамо» vs кризовий «Челсі»: чи по зубах киянам англійський гранд?

    Джерело: Dynamo.kiev.ua

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