Збірна України з боксу бойкотуватиме Кубок Європи, який пройде у Чорногорії
Українці відмовилися від занять через присутність там спортсменів із країни-агресора
Українські боксери не поїдуть на Кубок Європи, який пройде 6-15 жовтня у Чорногорії, через участь у змаганнях спортсменів з Росії. Про це йдеться у заяві Федерації Боксу України.
«Українська збірна з боксу не братиме участь в Кубку Європи, який проходитиме в Чорногорії, через присутність там спортсменів із країни-агресора», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Англії (FA) відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення УЄФА негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. Англійські збірні не гратимуть проти російських юніорських команд, які спілка європейських футбольних асоціацій повернула до міжнародних змагань.
Нагадаємо, УЄФА несподівано вирішила негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. В організації цинічно заявили, що «дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії».
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